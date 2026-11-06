Bocchetti riparte dalla Serie B turca: fatta col Karagümrük

Salvatore Bocchetti riparte dalla Turchia. L'ex Hellas Verona e Monza ha firmato con il Fatih Karagümrük, club attualmente al decimo posto nella seconda divisione turca. Nella scorsa stagione il classe '86 ha allenato l'Atalanta U23, collezionando 42 panchine nel girone C di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Benvenuto Salvatore Bocchetti. Il nostro club ha firmato un contratto con il Direttore Tecnico Salvatore Bocchetti. Bocchetti, che ha giocato per club come il Milan, il Genoa, il Rubin Kazan e il Spartak Mosca nella sua carriera da calciatore, ha lavorato con Verona e Monza nella sua carriera da allenatore con le squadre della Serie A. Benvenuto Salvatore Bocchetti nella nostra famiglia e gli auguriamo una stagione di successo".