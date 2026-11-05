Barcellona, Raphinha prolunga fino al 2030

Raphinha ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto con il Barcellona, che legherà l'attaccante brasiliano al club spagnolo fino al 2030. Il precedente contratto aveva scadenza nel 2028. Il ventinovenne si è affermato come giocatore di livello mondiale da quando è arrivato al Barcellona dal Leeds nel 2022. Ha contribuito alla vittoria di tre titoli della Liga spagnola, inclusi gli ultimi due, distinguendosi nel reparto offensivo insieme a Lamine Yamal. Sta vivendo una stagione eccezionale dopo essere diventato il punto di riferimento dell'attacco della squadra. Ha segnato 19 gol in 13 partite tra tutte le competizioni, di cui 15 nella Liga, dove è attualmente il capocannoniere.