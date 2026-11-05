Barcellona, Raphinha prolunga fino al 2030

05 Nov 2026 - 15:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Raphinha ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto con il Barcellona, che legherà l'attaccante brasiliano al club spagnolo fino al 2030. Il precedente contratto aveva scadenza nel 2028. Il ventinovenne si è affermato come giocatore di livello mondiale da quando è arrivato al Barcellona dal Leeds nel 2022. Ha contribuito alla vittoria di tre titoli della Liga spagnola, inclusi gli ultimi due, distinguendosi nel reparto offensivo insieme a Lamine Yamal. Sta vivendo una stagione eccezionale dopo essere diventato il punto di riferimento dell'attacco della squadra. Ha segnato 19 gol in 13 partite tra tutte le competizioni, di cui 15 nella Liga, dove è attualmente il capocannoniere. 

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:40
Barcellona, Raphinha prolunga fino al 2030
15:01
Manchester United, contatto con Deschamps: la posizione del tecnico
14:58
Dalla Francia: "Conceiçao se salta Allegri, De Laurentiis lo stima"
11:38
Massara, occhi sulla Juve e su... Kovacs: ecco chi è l'obiettivo bianconero per l'attacco
HARRY KANE, 32, BAYERN MONACO: VdM 60M€
09:39
Kane rinnova con il Bayern Monaco fino al 2029: sarà il calciatore più pagato d'Europa