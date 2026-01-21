Il mercato del Napoli si può sbloccare: ma serve la liberatoria di Juve, Milan, Inter e Roma

Il mercato invernale del Napoli potrebbe sbloccarsi presto. Questa mattina infatti negli uffici della Federcalcio, si è tenuto un Consiglio Federale straordinario per discutere esclusivamente della delibera richiesta dalla Lega per sbloccare il mercato del club di De Laurentiis, che ora è costretto ad operare a saldo zero. Per permettere però a Giovanni Manna di accontentare le richieste di Antonio Conte senza dover prima vendere, il Consiglio vuole la liberatoria delle società che sino astenute (Juventus, Inter e Roma) o opposte (il Milan) in Assemblea di Lega perché vuole garantirsi, soprattutto in un momento come questo in cui la finestra degli scambi è aperta, che nessuna società possa opporsi alla decisione in futuro. Quando poi arriveranno le liberatorie (e se lo faranno perché non è affatto scontato), il Consiglio viene riconvocato e dà l'ok piuttosto velocemente, ma al momento non è facile ipotizzare i tempi previsti.