Napoli, Manna incontra l’entourage di David: c’è il sì del giocatore

Il futuro ds azzurro, ottenuto il permesso dalla Juventus, avrebbe raggiunto l'intesa per un contratto da 3 milioni di euro a stagione anche senza la qualificazione in Champions

In estate Victor Osimhen sarà ceduto al Psg o in Premier League a chi pagherà la clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro inserita dopo l’ultimo rinnovo di contratto dell'attaccante nigeriano e il Napoli ha già scelto il suo erede, che proprio come Osimhen arriverà dal Lille, con cui il club azzurro ha ottimi rapporti. Si tratta di Jonathan David, centravanti canadese classe 2000 che quest'anno ha segnato 23 gol in 40 presenze ed è in scadenza col club francese nel 2025. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro ds azzurro Manna, col permesso della Juventus, avrebbe incontrato la scorsa settimana l'entourage del giocatore, che avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento indipendentemente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions dei partenopei.

L'unico ostacolo potrebbe essere quello della valutazione del giocatore, perché il Lille chiede 50 milioni e il Napoli per ora ha dato come budget di partenza 35 più bonus legati ai risultati, ma tra i due club i rapporti sono ottimi e quindi è facile prevedere che si possa trovare un punto d'incontro, anche perché il contratto dell'attaccante coi francesi scade nel 2025 (e non verrà rinnovato).

Resteranno ovviamente da discutere col giocatore altre questioni contrattuali come i diritti d’immagine o il possibile inserimento di una clausola rescissoria, ma l'erede di Osimhen in casa Napoli è già stato designato.

