Juve-Napoli anche sul mercato: quattro obiettivi in comune

Giuntoli e Manna separati in casa, li divide il futuro: le strade di Juventus e Napoli sul mercato possono intrecciarsi

Uno, Cristiano Giuntoli, fino all'anno scorso al Napoli e che ha il difficile compito di rilanciare la Juventus; l'altro, Giovanni Manna, al fianco di Giuntoli in questa annata bianconera ma che da luglio sarà alla corte di Aurelio de Laurentiis per far ripartire il progetto Napoli. E in mezzo, fatalmente, nomi di mercato che coinvolgono l'una e l'altra squadra per naturale convergenza di idee ed esperienza pregressa. Sebbene i due vivano sostanzialmente da separati in casa a Torino, come spiega il Mattino rischieranno di incrociarsi molto spesso tra qualche settimana per le trattative di almeno quattro profili che piacciono ai bianconeri come agli azzurri.

Qualche nome? Il primo che viene in mente è naturalmente quello di Teun Koopmeiners, già l'anno scorso accostato al Napoli, ma che ultimamente è sembra più nell'orbita Juve. A meno che poi l'Atalanta e l'olandese non scelgano l'opzione estera visto che la richiesta nerazzurra parte da oltre 40 milioni di euro. In Serie A ci sarebbe anche Lazar Samardzic, una telenovela che, direttamente e indirettamente, ha coinvolto bianconeri e azzurri: chissà se dopo i trasferimenti mancati a Inter e proprio Napoli, per lui sarà la volta buona di lasciare l'Udinese.

Andando all'estero Guido Rodriguez piace molto perché a fine stagione scadrà il contratto col Siviglia e il 30enne centrocampista non ha intenzione di rinnovarlo: a parametro zero fa gola a Juve e Napoli ma non manca la concorrenza, vedi Barcellona e Atletico Madrid. E infine anche un prospetto, quello di Habib Diarra, 20enne del Strasburgo con cui ha appena firmato fino al 2028, che è un pallino di Giuntoli ma interessa pure a Manna.

