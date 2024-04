Napoli, c'è anche Allegri per la panchina: Manna e De Laurentiis ci pensano

NODO ALLENATORE

L'attuale allenatore della Juventus si aggiunge a Conte, Pioli, Gasperini e Italiano: De Laurentiis sfoglia la margherita

© Getty Images C'è anche Massimiliano Allegri nella rosa dei candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Secondo Il Mattino, l'arrivo di Giovanni Manna sotto il Vesuvio come direttore dell'area tecnico-sportiva azzurra, infatti, potrebbe rendere fattibile l’operazione, con la Juve che, pur di liberarsi dell’allenatore con un anno di anticipo, sarebbe disposta a pagare metà dell’ingaggio del primo anno di contratto. Eccellenti anche le altre candidature: Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

I rapporti tra Allegri e De Laurentiis sono ottimi, ma il presidente del Napoli non sarebbe ancora convinto al 100% di puntare su Allegri, soprattutto per via del parere di tifosi e parte della stampa napoletana, che non vedrebbero di buon occhio il tecnico.

Come prevedibile, invece, è molto onerosa la soluzione Conte che, come scrive l'edizione odierna di Repubblica, ha chiesto un triennale da dieci milioni di euro all'anno per allenare il Napoli. Il club campano è arrivato a 8 più bonus. I contatti sono frenetici, con De Laurentiis che ha fretta, mentre il tecnico no.

Nei prossimi giorni, tra Roma e Inter, si delineerà il futuro di Stefano Pioli al Milan. In caso di addio al Diavolo, è un profilo che piace a De Laurentiis, perché gioca con la difesa a quattro e valorizzerebbe Raspadori che, con la probabile partenza di Osimhen, è pronto per fare il definitivo salto di qualità.

Da registrare anche il ritorno di fiamma per un vecchio pallino, Gian Piero Gasperini. Il 66enne allenatore è stato già in passato vicino alla panchina degli azzurri quando stava per concludersi la prima avventura di Mazzarri. Poi il colpo di scena e il rinnovo del tecnico toscano e ognuno per la propria strada.

