Napoli, Lobotka sempre più vicino: per lui niente Osasuna

CELTA VIGO

Ai colpi Ibra e Kulusevski il Napoli risponde con Stanislav Lobotka. Gli azzurri sono infatti sempre più vicini al centrocampista slovacco classe 1994 del Celta Vigo e una conferma, seppur indiretta, arriva anche dalle parole del tecnico degli spagnoli, Oscar García Junyent, che in vista della sfida di campionato contro l'Osasuna, sembra pronto ad escludere il mediano 25enne dai convocati: "Lobotka? Questa settimana ho parlato con lui, mi ha detto cosa pensa, domani ci riparlerò di nuovo. Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a sé stesso più che al Celta. Se ritengo che Lobotka non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati che lascino da parte altri pensieri". Ripartenza Napoli

"È una situazione che può cambiare di giorno in giorno - ha aggiunto il tecnico - Voglio solo giocatori concentrati nel Celta. Devono lasciare gli aspetti personali e individuali fuori, ciò che è più importante è la squadra".

Sembra dunque che il giocatore non verrà convocato e quindi che potrebbe arrivare all'ombra del Vesuvio già nei prossimi giorni: "Lobotka è uno dei giocatori più importanti della nostra squadra ed è ovvio che mi piacerebbe trattenerlo - le parole di Junyent - però so bene in che club mi trovo e che i giocatori vogliano disputare la Champions e le competizioni europee. Comunque fino a quando sarà concentrato sul Celta conterò su di lui".

Vedi anche inter Inter: risentimento muscolare per D'Ambrosio, niente Napoli