Napoli-Llorente, ci siamo: può firmare prima della Juve

AFFARE FATTO

Fernando Llorente alla corte di Carlo Ancelotti. Per l'arrivo a Napoli dell'attaccante spagnolo è ormai tutto fatto e si attendono solo le visite e l'ufficialità. Stando a Il Mattino, la firma potrebbe già arrivare prima del big match contro la Juve. In azzurro il bomber guadagnerà 4 milioni per un anno con rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di gol (si parla di almeno 12 reti). Un colpo importante per De Laurentiis, che nel frattempo ha piazzato Ounas al Nizza con la formula del prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni.

Un arrivo e una partenza. A Napoli si lavora sul fronte attaccanti. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma ormai siamo alla stretta finale per Llorente. Per chiudere la trattativa con l'ex attaccante del Tottenham mancano solamente gli ultimi dettagli, ma presto verrà formalizzato tutto. Secondo i ben informati, la questione potrebbe essere risolta infatti in tempo per essere già a disposizione contro la Juve. Con l'arrivo di Llorente Ancelotti potrà contare su un vice-Milik di grande spessore tecnico e caratteriale, con esperienza internazionale. Un elemento prezioso, che De Laurentiis è riuscito a soffiare all'Inter grazie a un ingaggio importante. Stipendio che verrà coperto dalla cessione di Ounas. Dopo una Coppa d'Africa giocata da protagonista, l'algerino ha accettato infatti di andarsi a giocare le sue chance in Ligue 1 al Nizza. La formula dell'operazione è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la speranza di De Laurentiis, che crede nel giocatore, è che Adam possa poi rientrare a Napoli alla fine della prossima stagione.

