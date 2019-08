E’ ancora una volta il Napoli la vera antagonista della Juve

OGGI CON ANTONIO PETRAZZUOLO

di

ANTONIO PETRAZZUOLO

Quattro gol per lanciare un segnale. Il Napoli c’è e si conferma dopo una prova d’autorità su un campo difficile come quello viola, al di là di tutte le griglie stilate dai massimi esperti del gioco del pallone. E’ ancora una volta la squadra di Ancelotti la vera antagonista della Juventus. A darne conferma è l’unico giudice insindacabile: il campo.

Non ce ne voglia Conte con la sua Inter, ma sono ormai diverse stagioni che all’ombra del Vesuvio si lotta per scalare l’ultimo gradino verso il tricolore. Ancelotti ha lanciato il guanto di sfida. Non ha garantito il successo, ma il massimo impegno per provare a regalare un sogno ai napoletani, atteso ormai da diverse decadi. Così mentre si avvicina la fine del calciomercato, dopo gli innesti di Di Lorenzo, Manolas, Elmas e Lozano, si sondano le restanti possibilità. Sul piatto l’ultimo nome plausibile resta quello di Llorente, che nonostante i 34 anni sembra il più motivato a raggiungere Ancelotti. Dei silenzi, o meglio dei post Instagram, di Icardi e James ne sono piene le colonne dei giornali di tutto il mondo. Sta di fatto che il Napoli non ha gran voglia di aspettare più nessuno. Chi vuol venire sarà ben accetto, chi avanza perplessità non fa al caso del club di ADL.

E tornando al roboante esordio del Franchi, le note positive restano tante, nonostante le disattenzioni difensive figlie dell’ancora non brillante reattività fisica, come normale che sia allo start di ogni stagione. Chissà cosa avrà pensato Sarri vedendo il suo ex tridente delle meraviglie segnare 4 gol alla Fiorentina. All’orizzonte di questa settimana il dado è già stato tratto: il team dei “piccoletti”, che non molla mai, contro la Juventus campione del fatturato, che non è riuscita ad andare oltre l’1-0 in casa del Parma. Ancelotti ha augurato al tecnico bianconero di tornare presto in campo, dopo i recenti problemi di salute. In effetti senza la presenza fisica dell’allenatore bianconero in panchina non è lo stesso. Intanto il Napoli riflette sui gol realizzati e sugli errori, evitabili, commessi in difesa. Contro la “Vecchia Signora” non saranno ammesse amnesie, augurandoci che non ci sia nessun caso da moviola che incida sul risultato finale. Only the brave, che possa dunque trionfare il migliore. Anche se il vero vincitore di questo inizio stagione ha già un cognome scolpito a caratteri cubitali nel cuore di tutti gli sportivi: MIHAJLOVIC. Forza Sinisa, siamo tutti con te!