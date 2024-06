Napoli, like sospetto di Lukaku al post di presentazione di Conte

INDIZIO SOCIAL?

L'attaccante belga ha messo like a un post del Napoli su Antonio Conte: potrebbe essere un indizio di mercato?

© Getty Images Romelu Lukaku manda un messaggio di mercato? Nonostante sia impegnato a Euro 2024 con il Belgio, l'ex attaccante di Inter e Roma è in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione perché ormai completamente fuori dal progetto del Chelsea. Nelle ultime ore a fare notizia è stato un like messo dal calciatore al post di presentazione di Antonio Conte pubblicato dal Napoli. Un indizio che non fa una prova, ma che comunque sancisce il legame tra Lukaku e il nuovo allenatore azzurro.

A proposito di futuro, va detto che tra le squadre italiane interessate al belga c'è il Napoli, che cerca un rimpiazzo del partente Osimhen: non va esclusa una possibile trattativa con i due bomber che prenderanno le strade opposte. Un po' più defilato c'è sicuramente il Milan, che negli scorsi giorni ha programmato un incontro con l'entourage dell'attaccante: viste le difficoltà ad arrivare a Zirkzee (complici le richieste dell'agente), ecco che il club rossonero si sta già guardando attorno sondando alte piste.

Vedi anche Mercato Lukaku tra Napoli e Milan: Osimhen aiuta i rossoneri, il Chelsea non molla

Napoli o Milan, sembra che Lukaku abbia già preso una decisione. Qualche settimana fa, infatti, il belga aveva rilasciato un'intervista al quotidiano Het Laatste Nieuws nella quale aveva dichiarato: "Nella mia testa, l'ho già capito. So cosa succederà". E non è mancato un elogio ad Antonio Conte, che Lukaku ha definito come "il miglior allenatore avuto finora". Una coppia che ha fatto sognare i tifosi dell'Inter e che potrebbe ricomporsi sotto il Vesuvio: chi vivrà, vedrà.