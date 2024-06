Lukaku tra Napoli e Milan: Osimhen aiuta i rossoneri, il Chelsea non molla

INTRECCIO DI MERCATO

Il ritorno del belga in Serie A appare assai probabile. Ma i tempi non saranno veloci

Tornerà al Chelsea solo di passaggio per poi riprendere un aereo con direzione Italia. Se si fermerà a Milano, sponda rossonera, o Napoli è però ancora da scoprire. Parliamo di Romelu Lukaku, che all'orizzonte ha due possibilità: riabbracciare l'amato Antonio Conte o sposare il progetto rossonero in quella che si preannuncerebbe come una avventura tutta in salita. Certo, prima c'è da fare i conti con i Blues che questa volta non vogliono far sconti, almeno per ora: Romelu va via solo per 43 milioni di euro.

Una cifra non banale, che il Napoli pagherebbe senza grandi problemi. Prima però c'è da piazzare Osimhen, un qualcosa che si sta rivelando più difficile del previsto. Il Psg non affonda, dalla Premier non sono ancora arrivate offerte: il nigeriano è 'bloccato' all'ombra del Vesuvio. Un vantaggio per il Milan, in questo momento l'unico club italiano che può muoversi concretamente per Big Rom.

Zirkzee non si sblocca, e Romelu è tornato di moda: i rossoneri hanno ottimi rapporti con il Chelsea e sperano in uno sconto. Anzi in un prestito, anche se in Via Aldo Rossi non si chiudono definitivamente le porte alla possibilità di mettere sul piatto anche dei milioni. Sarà cruciale il summit in vista con l'agente dell'ex Inter: Fonseca ha assoluto bisogno di un bomber.