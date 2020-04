Napoli, l'agente di Fabian Ruiz: "Interessa al Real, vediamo in estate"

MERCATO

Mentre il mondo del calcio di domanda come e se riprendere la stagione, molte squadre pensano già alla prossima e al mercato estivo. Tra ccui il Napoli, che in queste settimane è molto attivo ma che dovrà anche 'difendersi' dagli assalti delle big per i suoi pezzi pregiati. Tra questi c'è sicuramente Fabian Ruiz, che dopo una stagione ad alto livello fa gola a molti club, specialmente in Spagna. A svelarlo è stato lo stesso agente del giocatore. Napoli: Milik dovrebbe restare, perchè cambiare?

"Ci sono diversi club importanti che hanno chiesto informazioni su di lui, le ultime tre stagioni sono state di alto livello - ha dichiarato l'agente del centrocampista, Alvaro Torres, sulle frequenze di 'Canal Sur Radio - Sì, è vero che il Real Madrid è interessato e abbiamo informato il Napoli di ciò. In questo momento, però, deve rimanere concentrato solo sulla sua squadra, poi in estate si vedrà il da farsi". Parole che hanno spaventato i tifosi azzurri, perché quando il Real chiama è difficile dire di no.

