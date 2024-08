Napoli, la missione di Manna ha dato i suoi frutti: arriva Gilmour

MANOVRE AZZURRE

Accordo trovato per il centrocampista del Brighton, mentre si prova lo scambio Lukaku-Osimhen con il Chelsea. Ottimismo per Neres

La missione di Manna a Londra sta portando i suoi frutti in casa Napoli. Il primo risponde al nome di Billy Gilmour, ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il centrocampista scozzese è stato chiesto espressamente da Conte per dare forza al reparto e il tecnico pugliese è stato accontentato. L'accordo con il Brighton è stato trovato sulla base dei 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il club di Premier League considera conclusa la cessione a titolo definitivo tanto da aver escluso il giocatore dalle ultime amichevoli pre-campionato.

Vedi anche napoli Clamoroso Napoli, Brescianini passa le visite mediche ma poi va all'Atalanta Decisamente più complicata l'operazione che vede coinvolti Lukaku e Osimhen. Il ds del Napoli vuole a tutti i costi il belga per fare felice Conte e sta provando a inserire il nigeriano nell'affare. Per avere Lukaku è stato offerto Osimhen più la richiesta di un conguaglio da 40/50 milioni di euro e magari una contropartita come l'ex Inter Casadei. Non facile anche considerato il fatto che "Osi" ha dato la sua parola al Psg e sembra voler andare solo a Parigi.

Fuori dalla missione londinese di Manna c'è il capitolo David Neres. In Portogallo danno per fatto l'arrivo dell'attaccante portoghese a Castel Volturno. Il suo agente Giuliano Bertolucci è sbarcato a Napoli per chiudere. Al giocatore andranno 3 milioni di euro, mentre si lavora ancora sull'intesa con il Benfica, che chiede 25 milioni più 5 di bonus. Ma c'è ottimismo.