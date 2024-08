Clamoroso Napoli, Cajuste torna in Italia: saltato l'affare col Brentford 

mercato

Il centrocampista svedese era già partito per Londra, dove aveva addirittura sostenuto le visite mediche, ma poi il brusco stop

Mai dare nulla per scontato, specialmente nel calciomercato. Dopo che ieri è saltato il passaggio di Pubill all'Atalanta perché lo spagnolo medaglia d'oro olimpiaca non ha superato le visite mediche, oggi l'affare clamorosamente naufragato riguarda Jens Cajuste, che aveva già lasciato Napoli e sostenuto le visite mediche con il Brentford, ma prenderà a breve un volo che lo riporterà in Italia. Come riporta Sky Sport, dopo lo scambio di documenti tra i due club sarebbe emerso un intoppo importante che ha bloccato la trattativa e nelle prossime ore lo svedese e i suoi agenti prenderanno un aereo per tornare a Napoli.

Il giocatore, che non rientra nei piani di Conte, rimane in uscita, ma ora il Napoli ha sempre meno tempo a disposizione per cercare un altro acquirente. La trattativa arenata tra gli azzurri e il Brentford comunque non bloccherà l'arrivo di Marco Brescianini in azzurro: il centrocampista ormai quasi ex Frosinone svolgerà le visite mediche con i partenopei in mattinata a Villa Stuart e poi se tutto andrà bene firmerà il suo contratto con la società di De Laurentiis.

