Napoli, la difesa è al completo: "Hermoso non è tra gli obiettivi"

LA SMENTITA

Il club chiarisce su X: "Reparto a posto con gli arrivi di Marin e Buongiorno"

© Getty Images Niente rinforzi in arrivo per la difesa del Napoli. Il club azzurro ha annunciato infatti sul suo profilo X che il reparto arretrato è al completo, smentendo qualsiasi interesse per Mario Hermoso, difensore spagnolo svincolato dall'Atletico Madrid e di recente accostato al club di De Laurentiis. "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno - scrive il Napoli -. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli".

Per Antonio Conte, dunque, la difesa è a posto così dopo gli innesti di Buongiorno e Marin. A Castel Volturno non arriveranno altri rinforzi per il pacchetto arretrato. La precisazione del Napoli per sgombrare il campo da indiscrezioni e ricostruzioni su possibili obiettivi azzurri arriva in maniera ufficiale direttamente dai social. Poche parole per chiarire il concetto ed evitare fraintendimenti con i tifosi sulle prossime mosse del club di De Laurentiis.