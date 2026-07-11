Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

Nel corso della conferenza stampa post gara, Rudi Garcia non si è sbilanciato molto sulle condizioni di De Bruyne. Il ct del Belgio ha dichiarato: "È certo che gli infortuni di Youri Tielemans, Thibaut Courtois e anche di Kevin non sono stati affatto favorevoli. Quando perdi il tuo capitano e il tuo portiere, che per altro è uno dei migliori al mondo, e quando sei costretto a sostituire De Bruyne, che non era previsto, è dura...".