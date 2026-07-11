Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

La partita di venerdì sera tra Spagna e Belgio rischia di lasciare degli strascichi anche in casa Napoli. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno dovuto salutare il Mondiale, ma a destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni dell'ex Manchester City. Il classe '91 è stato costretto a lasciare il campo a cinque minuti dalla fine a causa di un infortunio ma per saperne di più sugli eventuali tempi di recupero bisognerà attendere gli esami strumentali.
Le parole di Garcia
Nel corso della conferenza stampa post gara, Rudi Garcia non si è sbilanciato molto sulle condizioni di De Bruyne. Il ct del Belgio ha dichiarato: "È certo che gli infortuni di Youri Tielemans, Thibaut Courtois e anche di Kevin non sono stati affatto favorevoli. Quando perdi il tuo capitano e il tuo portiere, che per altro è uno dei migliori al mondo, e quando sei costretto a sostituire De Bruyne, che non era previsto, è dura...".
De Bruyne resta o va?
L'eliminazione dalla Coppa del Mondo apre ora i discorsi relativi al futuro del centrocampista. Complice l'infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo, la prima stagione di De Bruyne al Napoli non è andata come tutti si aspettavano e anche le parole del belga dopo l'addio di Conte hanno creato qualche malumore di troppo in società. L'ex City guadagna 5,5 milioni di euro all'anno e Aurelio De Laurentiis vorrebbe abbassare il monte ingaggi, motivo per cui una separazione con il belga non sarebbe così improbabile. Una decisione definitiva non è stata ancora presa e il numero uno azzurro attenderà anche le valutazioni di Massimiliano Allegri.
La Turchia su Lukaku
Discorso diverso, invece, per Romelu Lukaku. Il centravanti sembra molto più vicino alla cessione, complice soprattutto lo strappo nel finale della scorsa stagione. Big Rom al Mondiale ha dimostrato di sapere ancora fare la differenza, ma il suo ingaggio è uno dei più alti della rosa e le offerte dalla Turchia non mancano. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro dei due belgi, anche se AdL potrebbe optare per la cessione di entrambi e reinvestire poi su altri obiettivi di mercato.