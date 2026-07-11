Belgio, eliminazione e polemiche. Courtois: "Volevo restare in campo". Garcia sotto processo

Il numero uno del Real Madrid però stava tutto sommato bene: "Volevo continuare, ma non riuscivo a calciare bene. L'allenatore mi ha detto che, se non fossi stato al 100%, mi avrebbe sostituito. Gli ho spiegato che non ero a posto ma volevo riprovare. Pensavo che, evitando i lanci lunghi, avrei potuto proseguire. Ma va bene così, se l'allenatore vuole un giocatore al 100%, giusto che sia così".