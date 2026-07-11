Argentina, Thiago Almada passa dall'Atletico Madrid al River Plate

11 Lug 2026 - 10:23
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L'esterno Thiago Almada, che nello scacchiere dell'Argentina di Lionel Scaloni ha preso il posto di Angel Di Maria (non con gli stessi risultati...) si sta per trasferire al River Plate. Il giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid non rientra nei piani del Cholo Simeone, i Colchoneros perciò stanno cedendo il 50% del suo cartellino ai Millionarios per 20 milioni di euro. Almada non è reduce da una buona stagione in biancorosso, ha collezionato 40 presenze e solo 4 gol, per questo il club ha deciso di rinunciarvi. A riportare la notizia è Diario Olè.

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