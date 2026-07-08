Inchiesta De Laurentiis, la Procura della Federcalcio chiede le carte a quella di Bari

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda gli atti dell'inchiesta su Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi. Lo rivela l'Ansa. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ieri sono state fatte perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro.