Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona

L'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona. Il danese classe 1998 giunge tra i Colchoneros per 40 milioni di euro più bonus e firma un contratto quinquiennale fino al 2031. Su Hjulmand in precedenza anche gli occhi di numerosi club italiani, ma gli spagnoli sono stati più rapidi e incisivi nel trattare con il suo ex club portoghese. Per il mediano anche un passato al Lecce, dove venne acquistato da Pantaleo Corvino per circa 100mila euro e rivenduto a 20 milioni.