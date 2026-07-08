Napoli, AdL ha indicato la via: vendere e ancora vendere

Il messaggio spedito dal Presidente De Laurentiis è chiaro: vendere, vendere e ancora vendere. E il tesoretto potenziale se il ds Manna riuscirà a soddisfare la richiesta presidenziale potrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro. Ci sono dunque due squadre sul mercato: “Il Napoli ha ben 47 calciatori – ha detto AdL – e ne deve piazzare almeno 25”. Un'affermazione così netta, però, potrebbe complicare le valutazioni economiche delle operazioni in uscita.