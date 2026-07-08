Napoli, AdL ha indicato la via: vendere e ancora vendere
“Dobbiamo venderne 25”, sul mercato c'è mezza squadra: le cessioni potrebbero portare circa 150 milionidi Carlo Landoni
Il messaggio spedito dal Presidente De Laurentiis è chiaro: vendere, vendere e ancora vendere. E il tesoretto potenziale se il ds Manna riuscirà a soddisfare la richiesta presidenziale potrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro. Ci sono dunque due squadre sul mercato: “Il Napoli ha ben 47 calciatori – ha detto AdL – e ne deve piazzare almeno 25”. Un'affermazione così netta, però, potrebbe complicare le valutazioni economiche delle operazioni in uscita.
Milinkovic Savic sul mercato, dopo un solo anno, dopo aver sborsato 21 milioni. Non un grande affare. E anche Meret se non avrà garanzie può partire. In difesa tra i nomi di spicco in uscita Mazzocchi, da valutare Rafa Marin e Marianucci, lo spagnolo girato a inizio estate scorsa al Villareal, l'italiano a metà campionato al Torino. Da verificare anche la posizione di Olivera, del resto tra Gutierrez e uno Spinazzola che può giocare a destra e a sinistra non mancano le alternative.
A centrocampo c'è il rebus Anguissa, è in scadenza di contratto e al momento non ci sono incontri in vista per il rinnovo. Il Napoli rischia di perderlo tra un anno a costo zero. Ci sono da piazzare poi Cajuste, Folorunsho e Zerbin, l'anno scorso in prestito rispettivamente a Ipswich Town, Cagliari e Venezia.
In attacco Allegri dovrà valutare attentamente Lucca, Lukaku e Lang con l'italiano e l'olandese acquistati dal Ds Manna bocciati l'anno scorso da Conte e rientrati dai prestiti dal Nottingham Forest e dal Galatasaray dopo aver speso per i due 63 milioni.
C'è da chiedersi se un Mondiale così possa riavvicinare Lukaku al Napoli dopo lo strappo della passata stagione. Anche se al momento l'idea del club è quella della cessione e non mancano offerte dalla Turchia.
Vendere e ancora vendere, sul mercato c'è mezzo Napoli.