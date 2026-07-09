Zeballos vuole il Napoli: c'è l'accordo con il talento del Boca ma il mercato in uscita blocca l'affare

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il talento argentino. La fumata bianca per il trasferimento estivo resta però congelata poiché la società partenopea deve prima sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Il classe 2002 è attualmente finito ai margini del Boca Juniors, che ha deciso di escluderlo ufficialmente dalle attività del gruppo principale. La scelta degli Xeneizes è legata al mancato rinnovo del contratto, la cui scadenza naturale è fissata per il prossimo dicembre.