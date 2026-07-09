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Zeballos vuole il Napoli: c'è l'accordo con il talento del Boca ma il mercato in uscita blocca l'affare

Accordo totale tra il Napoli e l'esterno argentino Exequiel Zeballos. La trattativa con il Boca Juniors è però congelata: prima servono le cessioni

09 Lug 2026 - 10:56
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Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il talento argentino. La fumata bianca per il trasferimento estivo resta però congelata poiché la società partenopea deve prima sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Il classe 2002 è attualmente finito ai margini del Boca Juniors, che ha deciso di escluderlo ufficialmente dalle attività del gruppo principale. La scelta degli Xeneizes è legata al mancato rinnovo del contratto, la cui scadenza naturale è fissata per il prossimo dicembre.

Il Napoli però non ha ancora fatto partire la trattativa ufficiale perché prima vorrebbe piazzare qualche esubero di quella zona di campo, come per esempio Noa Lang.

Chi è Exequiel Zeballos?

 Col Boca l'esterno destro ha collezionato 140 presenze complessive, arricchite da 16 reti e 16 assist. Gli argentini a metà marzo lo avevano valutato attorno ai 10 milioni di euro ma per evitare di perdere il giocatore a zero potrebbero accontentarsi di una cifra più bassa.

Nonostante la volontà di Zeballos, che ha scelto il Napoli, l'assenza di offerte ufficiali rischia di cambiare velocemente gli scenari visto che, secondo quanto riportano alcuni media argentini, nelle ultime ore il calciatore e il suo agente hanno riaperto le porte a una possibile permanenza al Boca: se entro fine luglio non arriveranno altre proposte, sono pronti a firmare il rinnovo.

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