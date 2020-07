Napoli, Koulibaly in partenza: Manchester City in pole

MERCATO NAPOLI

Nonostante le parole d'amore per il Napoli, il futuro di Kalidou Koulibaly sembra essere sempre più in Premier League. Il difensore azzurro è sempre più vicino a salutare a fine stagione per far rotta verso il Manchester City, che ha fatto pervenire una prima offerta di 60 milioni di euro. Cifra lontana dai 100 chiesti da De Laurentiis, ma a 75 si può chiudere. Ultime settimane napoletane anche per Allan, vicinissimo all'Everton di Ancelotti. Per Osimhen manca solo l'annuncio.

Grandi movimenti in casa Napoli tra addii e arrivi. La stagione è ancora in pieno svolgimento, ma è anche tempo di programmare la prossima. Come riporta 'Il Mattino', due colonne degli ultimi anni sembrano davvero arrivati ai titoli di coda. Il pezzo più pregiato è senza dubbio Koulibaly, pronto al grande salto in Premier League. Guardiola ha scelto il senegalese per rinforzare la difesa, tallone d'Achille della sua squadra in questa stagione. Ma in piena emergenza Covid-19, nessuno può permettersi follie. Se De Laurentiis abbasserà le pretese, entro il 5 ottobre Koulibaly sbarcherà a Manchester. Il centrale interessa anche a Liverpool e Psg, ma nessuno appare disposto ad aste folli. AdL è avvisato.

Ai titoli di coda anche Allan, ormai ai margini del progetto Gattuso. l’Everton avrebbe alzato l’offerta a 38 milioni di euro andando ad assottigliare ulteriormente la distanza con la richiesta del club azzurro, che ora sarebbe di 2 milioni. Il centrocampista brasiliano, pronto a ritrovare Ancelotti, andrebbe a guadagnare circa 4,7 milioni di euro all'anno per tre anni.

Mancano solo le firme e il susseguente annuncio, invece, per Osimhen. Nel week-end l'agente incontrerà De Laurentiis per mettere nero su bianco. Un'operazione da 60 milioni di euro più bonus. All'attaccante esploso nel Lille, invece, 5 milioni netti a stagione fino al 2025.

