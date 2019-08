Napoli, James Rodriguez più vicino: l'assist arriva da Valencia

SI STRINGE

James-Napoli, l'assist, adesso da sfruttare per il club del presidente De Laurentiis, arriva da Valencia con il trasferimento di Rodrigo all'Atletico Madrid per 60 milioni. Dietro questa operazione c'è la regia di Jorge Mendes, legatissimo al Valencia di Peter Limm. Lozano al Napoli: è fatta

Ma si tratta solo di un colpo di mercato della squadra di Simeone o dietro si nasconde anche un tentativo di strategia secondaria ma ben definita visto che Mendes è anche il procuratore di James?

Con l'acquisto di Rodrigo l'Atletico esce dalla corsa per il colombiano, convinto negli ultimi tempi anche dalla difficoltà di superare le resistenze di Perez, restio a rafforzare una diretta rivale. Con questa mossa di conseguenza il Real adesso si ritrova per James, fuori dai progetti di Zidane nonostante le ultime parole a far retromarcia dell'allenatore dei madrileni, con un unico interlocutore interessato seriamente al colombiano: il Napoli. L'assist è servito, ma anche il club del presidente De Laurentiis, se vorrà davvero James, dovrà ripensare e rimodulare la sua proposta.

Intanto in casa Napoli si lavora anche a un piano B per l'attacco: tra le varie opzioni che il ds Giuntoli sta valutando, sta prendendo infatti sempre più corpo la pista Llorente, svincolato dal Tottenham. Contatti con il procuratore avviati già da qualche settimana, lo spagnolo arriverebbe a costo zero. C'è da lavorare sulle cifre dell'ingaggio, compreso tra i 2,5 e i 3 milioni all'anno, e sulla durata del contratto: Llorente chiede un triennale.

