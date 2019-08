Napoli: dopo Lozano e aspettando Icardi, bloccato Llorente

LE MOSSE AZZURRE

Carlo Ancelotti aspetta Hirving Lozano. Tutto fatto per l'esterno messicano, che firmerà con il Napoli un contratto quinquennale e guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione. La firma arriverà la prossima settimana, quando saranno definiti anche i dettagli dell'operazione (42 milioni di euro della clausola pagabili in più soluzioni). Ma per l'attacco il club di De Laurentiis non si ferma qui. Il sogno resta Mauro Icardi: il presidente azzurro continua il pressing sulla moglie-agente Wanda Nara ma l'argentino non ha ancora deciso cosa farà.

In attesa di novità sul fronte Maurito e su quello che porta a James Rodriguez - il Napoli vuole il colombiano del Real Madrid in prestito - ecco che la dirigenza azzurra ha deciso di bloccare una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Juve Fernando Llorente, attualmente svincolato dal Tottenham. Il ds azzurro Giuntoli è in contatto costante con il fratello-manager dello spagnolo, ritenuto un ottimo 'bomber di scorta' e una validissima alternativa a Milik in grado di garantire un certo numero di gol. E l'età, 34 anni compiuti a febbraio, non spaventa Ancelotti.