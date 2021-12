Napoli, Insigne fa gola in Premier: c'è il Tottenham di Conte

mercato napoli

Si allunga la lista delle pretendenti all'attaccante napoletano in scadenza nel giugno 2022

Si allunga la lista delle pretendenti a Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli il prossimo giugno e il cui rinnovo è ormai in stallo da mesi. Dall'Inghilterra rimbalza la voce di un interessamento del Tottenham di Antonio Conte. Il ds Fabio Paratici gli sta facendo una corte serrata e la soluzione sarebbe la meno dolorosa per Aurelio De Laurentiis. Getty Images

Secondo quanto riportato da football.london, l'obiettivo numero 1 degli Spurs è Dusan Vlahovic, ma per l'attaccante della Fiorentina è prevista un'asta al rialzo tra le big europee. Nella lista della spesa dei londinesi c'è anche Insigne, soluzione low-cost per via del contratto in scadenza la prossima estate.

Il nuovo manager Conte stravede per lui, ma è davvero complicato che l'operazione possa andare in porto a gennaio, con il Napoli in piena lotta per lo scudetto e impegnato da febbraio anche in Europa League. Più facile un accordo in vista della prossima estate, anche se le concorrenti non mancano: da Toronto è arrivata un'offerta folle, ma anche Inter e Atletico Madrid monitorano con interesse la situazione. A gennaio il fuoriclasse napoletano sarà libero di trovarsi un'altra squadra.

