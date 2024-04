Napoli, il Psg vuole beffare la Premier per Osimhen: De Laurentiis non molla sulla clausola

NAPOLI

Il nigeriano al passo d'addio: cessione scontata, i parigini vogliono beffare i big-club inglesi

Victor Osimhen per 'dimenticare' Kylian Mbappé. In casa Psg sembrano delinearsi le strategie dopo l'addio, ormai certo, della stella francese a giugno. In cima ai desideri di Nasser Al-Khelaifi ci sarebbe proprio il nigeriano del Napoli, già cercato la scorsa estate dai parigini. Ma se la scorsa estate De Laurentiis rifiutò nettamente, per il prossimo giugno la musica è diversa. Ok all'addio, ma solo davanti ai 130 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria. Nessuna eccezione. Nemmeno per i club della Premier League alla finestra: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono in prima fila.

Vedi anche napoli Caso Osimhen, entro fine aprile si saprà la verità: rinvio a giudizio o archiviazione

Dal 2020 in Italia, Osimhen ha fatto discutere negli ultimi giorni anche fuori dal campo: sotto la lente d'ingrandimento ci è finita nuovamente la trattativa tra gli azzurri e il Lille, con il patron dei campani che ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dalla Procura di Roma. Probabile che della cessione del classe 1998 si dovrà occupare anche Giovanni Manna, ora alla Juventus con Giuntoli, ma ds designato degli azzurri per la prossima stagione. Manna, che sostituirà Meluso, avrà il compito di rivoluzionare letteralmente il Napoli: i 130 milioni di euro di Osimhen saranno fondamentali per rifare, quasi da zero, la rosa a disposizione del prossimo tecnico. Quale? Molto probabilmente Vincenzo Italiano, al passo d'addio con la Fiorentina.