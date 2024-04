Caso Osimhen, entro fine aprile si saprà la verità: rinvio a giudizio o archiviazione

ADL IN PROCURA

Dopo essere stato ascoltato a Roma per circa un'ora, il presidente del Napoli attende le decisioni dei giudici

Ascoltato per oltre un'ora a Roma per il caso Osimhen, ora al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non resta che aspettare la decisione della Procura, attesa non oltre fine aprile. Le soluzioni sono due: o archiviazione o rinvio a giudizio. La difesa di AdL si basa su tre punti che vengono riassunti da 'La Repubblica'. Resta da capire se saranno sufficienti per convincere i giudici a chiudere velocemente la questione.

Questi i tre punti chiave:

1) Grazie alla solidità del bilancio azzurro il club non aveva alcuna ragione per alterare i conti.

2) Le tasse sulle quattro plusvalenze realizzate con le discusse cessioni furono regolarmente pagate.

3) L'operazione non fu fittizia per via dei 50 milioni di euro cash previsti nell'accordo.

"Il presidente - secondo quanto riporta il quotidiano romano - ha ricordato che all’epoca non si occupava in maniera diretta delle operazioni di mercato, ma senza chiamare in causa in alcun modo i suoi più stretti collaboratori", tra cui Cristiano Giuntoli, all'epoca ds azzurro e ora alla Juve, che non aveva poteri di firma.