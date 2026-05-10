Mourinho insiste: "Il Real Madrid? Non ho avuto alcun contatto. Sulle dieci richieste... "

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Braga in campionato, José Mourinho è stato nuovamente stuzzicato sui presunti contatti con il Real Madrid. "Non ho avuto alcun contatto con il presidente o con persone importanti del club - le parole dello Special One -. L'ho scelto io, non parlerò con altri club prima del termine della stagione. Finora sono uscite solo speculazioni. Le dieci richieste che avrei fatto al Real? Non so di cosa parlate".