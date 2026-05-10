Mourinho insiste: "Il Real Madrid? Non ho avuto alcun contatto. Sulle dieci richieste... "

10 Mag 2026 - 11:18

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Braga in campionato, José Mourinho è stato nuovamente stuzzicato sui presunti contatti con il Real Madrid. "Non ho avuto alcun contatto con il presidente o con persone importanti del club - le parole dello Special One -. L'ho scelto io, non parlerò con altri club prima del termine della stagione. Finora sono uscite solo speculazioni. Le dieci richieste che avrei fatto al Real? Non so di cosa parlate".   

Ultimi video

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

02:15
Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

I più visti di Mercato

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Juve e Inter bussano alla porta del Liverpool: Alisson e Jones nel mirino di Comolli e Marotta

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:19
Non solo il Benfica: Marco Silva piace a una big in Premier
12:16
Serie B, Castori a rischio esonero: il Sudtirol pensa al cambio in vista dei play-out
Pavlovic
12:12
Milan, sirene dall'Inghilterra per Pavlovic
11:44
James Rodriguez può lasciare il calcio giocato dopo il Mondiale
11:34
Van Bommel può tornare in panchina: nuove voci dalla Turchia