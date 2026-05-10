Elkann promette ai tifosi: "Sarà una Juventus forte"

John Elkann, amministratore delegato di Exor, è intervenuto durante lo Juventus Official Club Day ai Giardini Naxos (Sicilia). Davanti ai tifosi, Elkann ha promesso: "Vogliamo costruire una Juventus forte: abbiamo giocatori che rappresentano il futuro. E abbiamo un allenatore, Spalletti, che ha molta esperienza. L’opportunità, dopo questi anni estremamente difficili, di partire da una base solida, e la Juventus ha una base solida, rappresenta la prospettiva migliore per costruire una squadra con tutte le caratteristiche che hanno sempre reso la Juve vittoriosa. La nostra forza è sempre stata l’unità tra la proprietà, il club, la squadra e i tifosi. Se la Juve ha giocatori capaci, motivati e, soprattutto, se questo legame esiste tra il club, la squadra e i tifosi, allora possono succedere molte cose belle" le parole riportate da La Stampa.