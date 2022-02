Napoli, il Barça punta Koulibaly: è l'alternativa "economica" a De Ligt

NAPOLI

Il centrale azzurro ha il contratto in scadenza tra appena 16 mesi e con 30-40 milioni De Laurentiis potrebbe cederlo

In casa Napoli c'è grande entusiasmo per i risultati e la classifica, ma uno dei pilastri della squadra di Spalletti a giugno potrebbe preparare le valigie e iniziare una nuova avventura in Spagna. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly sarebbe finito nel mirino del Barcellona e nelle ultime settimana all'entourage del giocatore sarebbero arrivati messaggi espliciti dai blaugrana. Un pressing agevolato dalla situazione contrattuale del difensore, in scadenza tra appena 16 mesi, e da un possibile sconto sul prezzo del cartellino. Ipotesi che a Barcellona metterebbe in secondo piano la pista De Ligt, obiettivo sicuramente più caro e complicato da raggiungere. Getty Images

In passato per Koulibaly De Laurentiis ha già rifiutato offerte importanti intorno ai 70 milioni di euro sia dal Manchester City che dal PSG, ma ora la situazione è differente. E a giugno potrebbero bastare 30-40 milioni per convincere il presidente del Napoli a cedere il suo colosso difensivo. Cifra che a Barcellona considerano sicuramente più abbordabile rispetto agli eventuali costi per arrivare a De Ligt e che garantirebbe comunque l'acquisto di un difensore di grandissima qualità e solidità.

A questo va inoltre aggiunta la nuova politica di AdL di riduzione dei costi relativa al contenimento del monte ingaggi che al momento ha bloccato tutti i rinnovi contrattuali. Dettaglio non da poco vista la scadenza vicina del centrale senegalese e la possibilità di fare cassa con una sua cessione.