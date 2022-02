 Koulibaly giura amore a Napoli: “Non vado via, qui c’è un pezzo di Senegal”

IN AEROPORTO

Il difensore di rientro dal Senegal mette nel mirino l'Inter: "Sono orgoglioso di essere con voi"

Kalidou Koulibaly è rientrato a Napoli dopo il trionfo con la sua nazionale in Coppa d'Africa e si è trovato davanti un pezzo di Senegal. Il difensore azzurro è tornato in città salutato dai propri connazionali e ha giurato amore a Napoli: “Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via” ha detto all’arrivo all’aeroporto di Capodichino. Getty Images

“Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti” il messaggio di Koulibaly ai tifosi parte della comunità africana presente sul territorio napoletano che lo hanno atteso per tutta la mattinata.

Prima di andare a Castel Volturno, dove il difensore è atteso per controlli fisici di rito, Koulibaly ha voluto incontrarli e ringraziarli per il sostegno, pubblicando la foto dell'incontro anche sul suo account Instagram: "A Napoli vive un pezzo di Senegal".

Se non ci saranno problemi, Koulibaly sarà regolarmente coi compagni domani mattina per la rifinitura e quindi in campo sabato per l’Inter.