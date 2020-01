Napoli, giallo Mertens: torna ma resta ai box. E gli agenti spingono per la cessione

MISTERO AZZURRO

Giallo Mertens in casa Napoli? Il belga è tornato a Castelvolturno dopo una settimana di cure ad Anversa per superare il risentimento all'adduttore ma ci vorranno altri otto-dieci giorni perché sia a disposizione di mister Gattuso. Il giocatore salterà la Fiorentina e potrebbe andare in panchina in occasione della sfida contro la Juve del 26 gennaio. Ma, come riferisce il 'Mattino', per Mertens resta apertissimo anche il fronte mercato.

Secondo il 'Mattino' gli agenti dell'attaccante sperano nella cessione del loro assistito, che ha un contratto in scadenza con gli azzurri nel giugno 2020, già in questa sessione di mercato, Spiragli in questo senso, al momento, se ne vedono pochi: le proposte del Borussia Dortmund e del West Ham sono già state rispedite al mittente e quella dell'Arsenal sarebbe al vaglio (esclusa l'ipotesi Cina dopo l'introduzione del tetto agli stipendi per gli stranieri di 3,5 milioni di euro). Il nome di Mertens è stato accostato in diverse occasioni all'Inter, ma il club nerazzurro punta a prenderlo a giugno a parametro zero. Al momento tutto fermo anche sul rinnovo: il Napoli ha offerto al giocatore un biennale da 3,5 milioni ma l'ostacolo riguarda il bonus, che Mertens pretende a cifre molto più alte rispetto a quelle offerte dal club; 5,5 milioni di euro. Il suo futuro resta un rebus.

