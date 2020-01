Napoli, ufficiale l'arrivo di Lobotka

Ora è ufficiale, Stanislav Lobotka è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista slovacco arriva dal Celta Vigo per 20 milioni di euro più bonus. Per lui contratto fino al 2024 da circa due milioni di euro a stagione. È il secondo rinforzo per Gattuso dopo l'acquisto di Diego Demme dal Lipsia: "Benvenuto Stanislav", le parole di De Laurentiis nel tweet di rito in cui il presidente dei partenopei ha annunciato la firma del giocatore.