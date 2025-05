Napoli, è De Bruyne il regalo scudetto: trattativa ai dettagli, accordo a un passo

A Napoli sono giornate di grande festa e il presidente De Laurentiis, che sabato a Ischia ha festeggiato il 76esimo compleanno, è pronto a fare un grande regalo alla città, che lunedì sarà tutta per le strade per celebrare i campioni d'Italia: Kevin De Bruyne. Dopo essersi preso alcuni giorni per riflettere sulla proposta di AdL, il centrocampista che oggi giocherà l'ultima gara col Manchester City ha scelto Napoli con entusiasmo ed è pronto a dire sì: restano gli ultimi dettagli economici da sistemare, ma gli avvocati del giocatore sono attesi in città tra martedì e mercoledì per definire l'acquisto della villa che ospiterà il belga e la sua famiglia, con i figli che frequenteranno una scuola americana.