Hojlund, il Napoli apre all'obbligo di riscatto ma si tratta sulle cifre

Il secondo candidato a sostituire Lukaku è Tolu Arokodare. Nigeriano, classe 2004, Arokodare da gennaio 2023 è il riferimento offensivo del Genk. In Belgio, nella scorsa stagione, ha vissuto la miglior stagione in carriera: 17 gol e 6 assist in 30 presenze. Un bottino sufficiente ad accendere tanti fari su di lui: Arokodare potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni, ma rappresenta una sorta di scommessa non avendo esperienza in campo internazionale. La terza opzione sul tavolo di Manna e De Laurentiis porta il nome di Artem Dovbyk. Il colosso ucraino, acquistato soltanto un anno fa dalla Roma per 30 milioni di euro dal Girona, non è considerato incedibile da Gasperini che nelle amichevoli precampionato gli ha preferito in molte occasioni il giovane Ferguson. Già nelle scorse settimane il nome del classe 1997 era stato proposto a diversi club, anche perché i giallorossi hanno bisogno di cedere per completare il mercato in entrata e per rispettare i paletti del Financial Fair Play.