Bologna, ufficiale l'acquisto di Jonathan Rowe dal Marsiglia

Il Bologna comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo dall'Olympique de Marseille l'attaccante Jonathan Rowe, classe 2003. Londinese, cresciuto nell'AFC Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell'ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in Prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich. Nell'agosto 2024 si trasferisce all'Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist. L'attaccante inglese, oltre alle diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l'Europeo vinto quest'anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania.