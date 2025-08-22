Diouf, il blitz dell'Inter ha spiazzato e infastidito il Napoli: Conte aveva dato l'ok

Una notizia che ha spiazzato il Napoli quella del colpo Andy Diouf messo a segno dall'Inter. Perché il centrocampista francese era nel mirino del club azzurro, tanto che nei giorni scorsi il ds Manna aveva fatto recapitare al Lens una prima offerta di 20 milioni di euro, poco meno dei 25 richiesti per il classe 2003 seguito anche in Premier League (Crystal Palace), e in Bundesliga (Lipsia e Stoccarda). L'intenzione del club francese era quella di inserire nell'operazione una percentuale sulla futura rivendita. La distanza dunque tra domanda e offerta era minima e la sensazione era che sembrava potesse essere colmata. E, secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore aveva già trovato un accordo con il Napoli, che lo avrebbe inserito nella lista degli Under: contratto quinquennale con ingaggio da due milioni a salire. Il Lens, anche se era pronto a salutarlo, lo ha schierato titolare nella prima giornata di Ligue 1 in casa contro il Lione e tenuto in campo per 90'. Poi ecco il blitz dell'Inter, che ha spiazzato il Napoli e che ha chiuso l'affare per una cifra tra i 23 e i 25 milioni bonus compresi. Una beffa che ha creato malumori in casa Napoli sia verso il Lens che nei confronti dell'entourage del giocatore.