Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

napoli
NAPOLI

Diouf, il blitz dell'Inter ha spiazzato e infastidito il Napoli: Conte aveva dato l'ok

La trattativa con il Lens era in corso e il giocatore aveva già raggiunto un accordo con gli azzurri. Poi...

22 Ago 2025 - 11:41
© Getty Images

© Getty Images

Una notizia che ha spiazzato il Napoli quella del colpo Andy Diouf messo a segno dall'Inter. Perché il centrocampista francese era nel mirino del club azzurro, tanto che nei giorni scorsi il ds Manna aveva fatto recapitare al Lens una prima offerta di 20 milioni di euro, poco meno dei 25 richiesti per il classe 2003 seguito anche in Premier League (Crystal Palace), e in Bundesliga (Lipsia e Stoccarda). L'intenzione del club francese era quella di inserire nell'operazione una percentuale sulla futura rivendita. La distanza dunque tra domanda e offerta era minima e la sensazione era che sembrava potesse essere colmata. E, secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore aveva già trovato un accordo con il Napoli, che lo avrebbe inserito nella lista degli Under: contratto quinquennale con ingaggio da due milioni a salire. Il Lens, anche se era pronto a salutarlo, lo ha schierato titolare nella prima giornata di Ligue 1 in casa contro il Lione e tenuto in campo per 90'. Poi ecco il blitz dell'Inter, che ha spiazzato il Napoli e che ha chiuso l'affare per una cifra tra i 23 e i 25 milioni bonus compresi. Una beffa che ha creato malumori in casa Napoli sia verso il Lens che nei confronti dell'entourage del giocatore.

Napoli, ore frenetiche: c'è la prima offerta per Elmas, contatti continui per Juanlu

napoli
diouf

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Il Napoli adesso vira su Hojlund: primi contatti con lo United. Dovbik tra le alternative

Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Napoli, all-in su Hojlund per sostituire Lukaku: prove di intesa col Manchester United

Napoli, ore frenetiche: c'è la prima offerta per Elmas, contatti continui per Juanlu

Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

