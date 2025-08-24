Tottenham, follie per Savinho del City: pronti 70 milioni
24 Ago 2025 - 13:03
Il Tottenham, che ha appena sconfitto 2-0 il Manchester City in Premier League, è pronto a pescare proprio dalla squadra di Guardiola per rafforzare la rosa: offerta da ben 70 milioni di euro per Savinho, 21enne centrocampista offensivo.
