Mercato

Tottenham, follie per Savinho del City: pronti 70 milioni

24 Ago 2025 - 13:03

Il Tottenham, che ha appena sconfitto 2-0 il Manchester City in Premier League, è pronto a pescare proprio dalla squadra di Guardiola per rafforzare la rosa: offerta da ben 70 milioni di euro per Savinho, 21enne centrocampista offensivo.

16:11
L'Al Ittihad piomba su Bruno Fernandes: 40 milioni l'anno al portoghese dello United
15:26
Roma, anche Fabio Silva alternativo a Sancho
14:13
Inter, Chivu: "Sul mercato siamo stati coerenti, è sempre stato mirato"
13:03
Tottenham, follie per Savinho del City: pronti 70 milioni
12:18
Sunderland su Lucumì: il Bologna fa muro