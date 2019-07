Napoli, doppio sogno infranto: sfumano Pépé e James

Non sono bastati gli attestati di stima e le telefonate di Carlo Ancelotti: Nicolas Pépé e James Rodriguez non sbarcheranno sotto il Vesuvio. L'attaccante francese, conteso da mezza Europa, alla fine ha scelto l'Arsenal ed entro fine settimana si sottoporrà alle visite mediche prima della firma del contratto. Niente da fare anche per il colombiano: l'infortunio di Asensio ha fatto cambiare strategia a Florentino Perez che lo ha tolto dal mercato.

Due sogni di mezza estate destinati a rimanere tali. Nel giro di pochi giorni il Napoli ha visto sfumare due grandi obiettivi di mercato, il pupillo di Ancelotti (James) e uno degli attaccanti più contesi in Europa, quel Pépé che alla fine ha preferito le sterline dell'Arsenal e la Premier League. Se per il francese lo scoglio invalicabile sono state le commissioni agli agenti, per il colombiano, invece, è stato il no di Florentino Perez a far naufragare la trattativa. Il presidente del Real ha detto no al prestito, poi lo ha tolto da mercato dopo l'infortunio di Asensio e per il malumore dei tifosi quando l'Atletico ha bussato alla porta. Dopo la splendida vittoria contro il Liverpool in campo, una doppia sconfitta di mercato ma il tempo per regalare il grande colpo c'è ancora. "Vogliamo fare il grande colpo, opportunità interessanti ce ne sono" le parole del tecnico dopo la vittoria con i Reds. E una di queste opportunità ha senza dubbio il nome di Mauro Icardi: dopo il no di Pépé, l'interista diventa l'obiettivo numero 1 ed è ora forse più vicino che mai.