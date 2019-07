Napoli, Ancelotti: "Vogliamo fare un grande colpo"

Carlo Ancelotti si gode il prestigioso scalpo del Liverpool ("una vittoria un po' inaspettata, è stata una bella partita, approcciata col piglio giusto") e ora spera nel grande colpo di mercato. "La voglia sicuramente c'è, da parte di tutti, in primis della società - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Ci possono essere varie opportunità, vediamo la migliore. Nomi non ne faccio, ma ci sono delle possibilità interessanti".

La deludente prova contro la Cremonese è definitivamente cancellata con la grande prova di Edimburgo. Vero che il Liverpool era privo di stelle del calibro di Salah, Alisson e Mané, ma i Reds sono più avanti nella preparazione e il 4 agosto scenderanno in campo per il primo match ufficiale contro il Manchester City in Community Shields. "Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio - ha spiegato il tecnico -. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare scriteriatamente, siamo stati molto ordinati ieri e sempre pronti a sfruttare il contropiede. In questo contesto il lavoro degli attaccanti è stato molto importante".

Ancelotti si coccola un Insigne già in grande forma. "E' l'Insigne che ha giocato così fino a dicembre. Poi ha avuto più difficoltà per varie ragioni, ma un Insigne così è fondamentale per noi".