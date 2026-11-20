Un po' De Ketelaere e un po' Reijnders: ecco chi è Sven Mijnans, obiettivo del Napoli
Arrivato in estate al Psv dall'AZ, ha già segnato 9 reti in 10 partite di campionato e ha raddoppiato il suo valoredi Enzo Palladini
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Alla ricerca di nuovi gol per risollevarsi, il Napoli guarda con attenzione il mercato olandese. Nel mirino di Giovanni Manna da qualche tempo c'è Sven Mijnans, talento del Psv Eindhoven, che l'ha prelevato l'estate scorsa dall'AZ. I contatti tra il club azzurro e il Psv sono costanti in questo periodo, perché - ormai non è più un mistero - Kevin De Bruyne ha espresso il desiderio di avvicinarsi a casa giocando per il club della Philips. L'idea sarebbe quella di anticipare già a gennaio il trasferimento del campione belga, colpo mediatico di Aurelio De Laurentiis nell'estate del 2025, ma raramente funzionale agli equilibri della squadra.
Il cartellino di Mijnans è costato al Psv 13 milioni, oggi il valore è almeno raddoppiato. Ma è ovvio che la carta De Bruyne potrebbe sensibilmente ridurre il costo. Nel frattempo, il giocatore (nato il 9 marzo del 2000 a Spijkenisse, nell'Olanda meridionale), ha messo a segno 9 gol (più 2 assist) in 10 partite di Eredivisie, il campionato olandese. Ma l'impennata della sua quotazione è arrivata nelle ultime due settimane, dopo il suo straordinario exploit nella partita disputata e vinta sul campo del Cambuur: tripletta. In Champions League ha giocato 4 partite di cui tre da titolare, non ha ancora segnato ma ha fornito un assist a Til per il gol decisivo contro il Porto.
Segna molto, ma non è una prima punta. La può fare, ma rende di più come trequartista. Alto 1,90 e molto dotato atleticamente, ha caratteristiche abbastanza simili al belga De Ketelaere dell'Atalanta, ottima tecnica, velocità capacità di inserimento. In passato ha anche fatto il centrocampista e questo lo porta ad abbassarsi spesso per dare una mano in fase di costruzione, in questo lavoro ricorda un po' Reijnders. Usa con molta abilità il piede sinistro, ma non è allergico all'uso del destro. Non è la prima volta che si parla di lui per un club italiano, in passato è stato seguito da Bologna. Fiorentina, Lazio, Milan e dallo stesso Napoli. Forse fino alla scorsa stagione non era ancora un giocatore completo, gli mancava qualcosa che ha acquisito con il passaggio al Psv. E adesso potrebbe essere un gran colpo per il Napoli.