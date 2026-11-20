Segna molto, ma non è una prima punta. La può fare, ma rende di più come trequartista. Alto 1,90 e molto dotato atleticamente, ha caratteristiche abbastanza simili al belga De Ketelaere dell'Atalanta, ottima tecnica, velocità capacità di inserimento. In passato ha anche fatto il centrocampista e questo lo porta ad abbassarsi spesso per dare una mano in fase di costruzione, in questo lavoro ricorda un po' Reijnders. Usa con molta abilità il piede sinistro, ma non è allergico all'uso del destro. Non è la prima volta che si parla di lui per un club italiano, in passato è stato seguito da Bologna. Fiorentina, Lazio, Milan e dallo stesso Napoli. Forse fino alla scorsa stagione non era ancora un giocatore completo, gli mancava qualcosa che ha acquisito con il passaggio al Psv. E adesso potrebbe essere un gran colpo per il Napoli.