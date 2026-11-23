Loris Karius sta vivendo una rinascita sportiva tra i pali dello Schalke 04: nonostante il terzultimo posto in classifica della sua squadra, in Bundesliga guida la classifica delle parate con 49 interventi, occupa il terzo posto per clean sheet con 4 gare a porta inviolata e ha già conquistato sei "Man of the Match" in dieci giornate di campionato.
Un percorso di riscatto se si ripensa al crollo psicologico dopo i due gravi errori nella finale di Champions League del 2018 persa dal Liverpool contro il Real Madrid e alle successive tappe tra Besiktas e Newcastle prima del rientro in Germania.
Nel frattempo, Bild lo accosta al Bayern Monaco tra i profili seguiti in vista di un eventuale addio di Manuel Neuer, ma Karius ha preferito spegnere sul nascere le voci di mercato: "Non è opportuno commentare nulla in questo momento. Non ho parlato con nessuno. Mi diverto molto a giocare qui e sono concentrato su questo".