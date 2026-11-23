Approdato a Oporto lo scorso 31 agosto in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più 2 di bonus (trasformabile in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi legati a qualificazione in Champions League, presenze e reti), l'attaccante messicano è rapidamente scivolato al ruolo di terza scelta nelle gerarchie offensive: 9 partite e 2 gol sin qui.