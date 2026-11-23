L'esperienza di Santi Gimenez al Porto rischia di interrompersi già a gennaio a causa dello scarso impiego trovato finora sotto la guida di Francesco Farioli, aprendo alla concreta ipotesi di un rientro anticipato al Milan - dove però non rientra nei piani tecnici di Ruben Amorim - per essere poi girato altrove. Lo scrive Calciomercato.com.
Approdato a Oporto lo scorso 31 agosto in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più 2 di bonus (trasformabile in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi legati a qualificazione in Champions League, presenze e reti), l'attaccante messicano è rapidamente scivolato al ruolo di terza scelta nelle gerarchie offensive: 9 partite e 2 gol sin qui.
A breve la dirigenza rossonera incontrerà l'agente Rafaela Pimenta per fare il punto della situazione e valutare la risoluzione anticipata del prestito portoghese, con l'obiettivo di individuare immediatamente un nuovo club capace di garantire continuità di gioco al centravanti.