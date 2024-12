Napoli, Danilo in pole position per la difesa a gennaio

Tutto questo si traduce in un impulso di mercato già per gennaio. Ieri vertice tra il presidente e il ds Manna proprio per parlare di rinforzi, sul piatto soprattutto un rinforzo difensivo visto che Rafa Marin e Juan Jesus non convincono. Il nome in pole position resta quello di Danilo, in scadenza 2025 con la Juventus, che potrebbe andare via subito se riceverà l'offerta giusta visto il poco spazio trovato con Thiago Motta. Il brasiliano può giocare centrale, centro-destra e centro-sinistra oltre ad avere quell'esperienza e quella mentalità che vuole Conte: giocatori pronti insomma, per inseguire l'obiettivo Europa ma, vista la classifica, anche il sogno scudetto.