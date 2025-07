Napoli, Conte alza il muro: Beukema a un passo, affare fatto per Lang

Ma non è finita qui, perché Manna vuole regalare altri due rinforzi in attacco, un centravanti e un esterno, più un portiere. Il “duello” Lucca-Nunez per l’attacco è ancora in gioco, con l’attaccante dell’Udinese che piace molto all’Atalanta in caso di cessione di Retegui. Per l’esterno si riparlerà con il Bologna per Ndoye, anche se il Napoli non è disposto ad arrivare ai 45 milioni di euro richiesti dai rossoblu per lo svizzero. Per la porta rimane sempre valido il nome di Vanja Milinkovic-Savic, che lascerà il Torino e ha una clausola rescissoria di poco inferiore ai 20 milioni.