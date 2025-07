Cristian Chivu ha fatto un punto della situazione oggi nella sede dell'Inter, con un focus sul mercato. Il tecnico si é confrontato con i dirigenti per capire le prossime mosse sia in entrata che in uscita. Tante le opzioni, ma soprattutto il caso Calhanoglu che sta rallentando le operazioni. Dopo la sconfitta nel Mondiale per Club e le polemiche che sono scaturite, l'Inter deve capire quale squadra intende costruire in vista del raduno dopo le ferie estive previsto a fine mese.