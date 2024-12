Napoli, Conte: "Siamo delusi, ma dovevamo fare delle valutazioni sulla rosa"

"Tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una gara ufficiale a parte quella col Palermo - ha continuato Conte -. Per un processo di crescita e fare uno step in avanti, bisognava provare dei calciatori. I giocatori si impegnano e danno l'anima in settimana ed è anche merito loro se stiamo facendo bene in campionato". "Col Palermo avevamo fatto turnover ed era andato tutto bene - ha aggiunto -. Era un'occasione per dare una chance a giocatori che hanno meno minutaggio. Bisognava farli giocare, altrimenti si perde il gruppo nell'intensità e nell'applicazione". "Era per capire la rosa a che punto è e fare delle valutazioni - ha proseguito il tecnico azzurro difendendo la scelta di cambiare tanto -. Cerco di fare le scelte migliori per costruire. Per costruire qualcosa, bisogna sapere che cosa si ha prima".