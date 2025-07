Fiorentina, attiva la clausola di Kean fino a metà luglio: tra i pensieri di Moise spunta il Napoli

In queste due settimane però non è da escludere un nuovo assalto da parte di qualche società che potrebbe volere investire in attacco proprio su Kean. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro vale anche per l'Italia, pur allontanando buona parte delle pretendenti, ma non il Napoli che è l'unica società italiana che al momento potrebbe permettersi un investimento del genere, a maggior ragione in caso di addio milionario - come dovrebbe essere - con Osimhen. La clausola nel contratto è attivabile fino al 15 luglio e lo stallo nei discorsi per portare in azzurro Nunez o Lucca aprono una nuova strada per Kean.