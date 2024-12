Coppa Italia, Lazio-Napoli 3-1: tripletta di Noslin, biancocelesti ai quarti

LA PARTITA

Alle prese col calendario zeppo di impegni e diversi giocatori a caccia di più minutaggio e visibilità, in Coppa Italia Lazio e Napoli si affidano al turnover in maniera massiccia. Rispetto alla gara persa col Parma, Baroni ne cambia sette e davanti si affida a Noslin con Tchaouna, Pedro e Zaccagni sulla trequarti. Conte invece modifica addirittura tutta la formazione rispetto alla vittoria col Torino e piazza Raspadori al posto di Mctominay dietro al tridente Ngonge-Simeone-Neres. Con le squadre corte e compatte, in avvio c'è poco spazio per inventare tra le linee e la gara si gioca tutta sulle corsie esterne. Più alta e in pressione, la Lazio prende in mano il possesso e spinge soprattutto a sinistra. Basso e ordinato in fase di non possesso, il Napoli invece gestisce bene le distanze tra i reparti e gioca di rimessa. Da una parte Tchaouna spedisce fuori di testa e un destro dal limite di Rovella finisce alto, dall'altra Neres invece non sfrutta una buona ripartenza. Fino al 20' non si registrano grandi occasioni, poi Caprile para un rigore a Zaccagni dopo aver steso Pedro in area sugli sviluppi di una grande azione in verticale confezionata da Noslin e Hysaj. Intervento che salva i biancocelesti e accende il match. Sugli sviluppi di un corner Noslin sblocca la gara di testa, poi Simeone pareggia i conti con una zampata dopo una parata imprecisa di Mendes su un sinistro di Neres. Uno due che allunga le squadre, apre gli spazi e sul finire del primo tempo fa saltare tutti i tatticismi. Liberato da una magia di tacco di Pedro dopo una grande azione sulla sinistra, Noslin riporta avanti la Lazio con freddezza, poi Rovella rischia grosso sul pressing di Folorunsho e Mandas si supera su una deviazione ravvicinata ancora di Simeone.